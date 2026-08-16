رئيس الدولة ونائباه يهنئون رؤساء الهند وكوريا والكونغو وأمير ليختنشتاين

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى فخامة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، وإلى فخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم التحرير، وإلى فخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وإلى الأمير هانز آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة دروبادي مورمو، وفخامة الرئيس لي جيه ميونغ، وفخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو، والأمير هانز آدم الثاني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة إلى معالي ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ومعالي هان سيونغ سوك، رئيسة وزراء جمهورية كوريا الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم التحرير، ومعالي أناتول كولينيت ماكوسو، رئيس وزراء جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ومعالي بريجيتا هاس، رئيسة وزراء إمارة ليختنشتاين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.