انطلاق أول مزادات «أبوظبي للصيد والفروسية 2026»

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، انطلق أول مزادات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، في مركز أدنيك أبوظبي.

وتُعد سلسلة مزادات الصقور إحدى أكثر الفعاليات ترقباً ضمن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وتتضمن ثمانية مزادات تُقام على مدار دورة المعرض، حيث تنطلق أولى المزادات في 15 أغسطس، فيما تستمر المزادات اللاحقة حتى 6 سبتمبر 2026.

وفي النسخة الـ23 من المعرض، تُقام مزادات للصقور المصاحبة له بتنظيم من مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات.

وتشتهر مزادات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بطرح نخبة من أفضل الصقور المميزة بجمالها وصفاتها الاستثنائية، حيث تضم هذا العام مجموعة من السلالات المميزة للمزايدة، من بينها صقور «جير بيور» (Gyr Pure)، وقرموشة بيور (Garmousha Pure).

ويمكن المشاركة في المزاد حضورياً وعبر المنصات الإلكترونية، ما يوفر للمهتمين فرصة اقتناء نخبة من أفضل الصقور من مختلف أنحاء العالم، كما سيضم المزاد صقوراً من سلالات وأنساب متنوعة، بما يلبي اهتمامات وتطلعات عشاق الصقارة المشاركين في المعرض.