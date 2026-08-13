تخريج الدفعة الأولى من «البرنامج الإعلامي» لتمكين أصحاب الهمم

شهد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الوطني الإعلامي لتمكين أصحاب الهمم، الذي أطلقته هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة تريندز، من أجل إعداد وتمكين إعلاميين محترفين من أصحاب الهمم، في خطوة نوعية تعكس انتقال مفهوم الدمج من الإطار الاجتماعي والإنساني إلى الإطار المهني والإنتاجي.

وتضمن الحفل، الذي أقيم بمقر هيئة زايد لأصحاب الهمم، تكريم 35 منتسباً إلى البرنامج من أصحاب الهمم، وذلك بحضور عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، والدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، إضافة إلى عدد من المسؤولين والإعلاميين، إلى جانب أسر الخريجين وشركاء البرنامج.

وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، أن البرنامج الوطني الإعلامي لتمكين أصحاب الهمم، يجسد نهج دولة الإمارات في بناء مجتمع شامل، تتكافأ فيه الفرص، وتتسع فيه مساحات المشاركة أمام الجميع، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، التي جعلت الإنسان محور التنمية، والتمكين ركيزة لبناء مجتمع أكثر عدلاً وتماسكاً وقدرة على صناعة المستقبل.

وقال معاليه: اليوم نشهد انتقال 35 من أصحاب الهمم من مرحلة التمثيل إلى المشاركة؛ ليكونوا صناع الرسالة، ورواة القصة، ومخططي المحتوى، وليصبحوا فاعلين في تشكيل المشهد الإعلامي وصناعة المحتوى والتأثير.

وتابع معاليه: ماضون في الهيئة الوطنية للإعلام في توسيع دوائر المشاركة أمام أصحاب الهمم، إيماناً بأن إعلام المستقبل لا يعرف الإقصاء، ولا يضع حدوداً للطموح، بل تتسع آفاقه لكل موهبة قادرة على أن تضيف، وكل صوت قادر على أن يصنع فرقاً، فالتمكين الحقيقي يمنح الإنسان الأدوات والثقة والمساحة التي تجعله شريكاً في صناعة الأثر.

من جانبه، قال عبدالله عبدالعالي الحميدان، إن البرنامج الوطني الإعلامي لتمكين أصحاب الهمم يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الإعلامي الذي يعد من أهم أدوات صناعة الوعي ونقل الصورة الحضارية للدولة. وأضاف أن الهيئة تؤمن بأن التمكين الحقيقي يبدأ بإتاحة الفرص، وبناء القدرات، وتمكين أصحاب الهمم من التعبير عن أفكارهم وقضاياهم بأنفسهم، ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تريندز»، أن البرنامج الوطني الإعلامي لتمكين أصحاب الهمم ليس مجرد تجربة تدريبية فحسب، بل خطوة نحو صناعة فرص حقيقية، وإبراز قدرات استثنائية، وفتح مساحات أوسع للمشاركة والتأثير في المشهد الإعلامي، وهو ما تحرص عليه دولة الإمارات والقيادة الرشيدة، من خلال دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات.