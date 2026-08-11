اختتام «الوثبة للرطب» و5.6 ملايين درهم قيمة الجوائز

اختتمت، مساء أول من أمس، فعاليات الدورة الأولى من «الوثبة للرطب»، التي نظمتها هيئة أبوظبي للتراث، خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري، ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة بأبوظبي، وشكلت المحطة الثالثة والختامية في «موسم الرطب 2026».

وشهد اليوم الختامي إعلان نتائج مسابقتي الفرض والزاملي، حيث توّج عبيد خلفان المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، ومحمد سيف النيادي، مدير عام مهرجان الشيخ زايد الصيفي، الفائزين على مسرح المهرجان.

وأسفرت نتائج مسابقة الفرض عن فوز سلطان سعيد محمد العرياني بالمركز الأول، وحل علي سعيد حمودة العرياني ثانياً، وجاء سعيد حمودة خميس العرياني في المركز الثالث.

وفي مسابقة الزاملي، حصل زايد عيسى مبارك عيسي المنصوري، على المركز الأول، وجاء عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، ثانياً، وحل راشد عبدالله حاذة عبدالله المرر، في المركز الثالث.

وخصصت اللجنة المنظمة لكل مسابقة 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، يحصل منها الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث على 40 ألف درهم.

وأكد راشد خادم الرميثي، مدير المهرجان، أن «الوثبة للرطب» حقق أهدافه في دعم المزارعين، وتحفيزهم على تطوير جودة الإنتاج، وتوسيع فرص تسويق الرطب والمنتجات الزراعية، إلى جانب التعريف بالموروث المرتبط بالنخلة ونقل معارفه وممارساته إلى الأجيال الجديدة.

وأوضح أن الدورة الأولى شهدت مشاركة 448 متسابقاً في 18 مسابقة، خُصصت لها 240 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين و677 ألف درهم، لتتجاوز كميات الرطب والفواكه المشاركة 4.385 أطنان، وضم سوق الرطب والمنتجات الزراعية 60 دكاناً.