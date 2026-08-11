رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الإكوادور بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، برقية تهنئة إلى نيكول باشينيان، بمناسبة إعادة تعيينه رئيساً للوزراء في جمهورية أرمينيا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى نيكول باشينيان بمناسبة إعادة تعيينه رئيساً للوزراء في جمهورية أرمينيا.