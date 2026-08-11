«بناء القدرات» يؤهل مهنيي الرعاية الاجتماعية في أبوظبي

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إطلاق الدفعة الـ5 من برنامج «بناء القدرات»، وهو برنامج أكاديمي معتمد يهدف إلى تأهيل وتمكين مهنيي الرعاية الاجتماعية في الإمارة، بما يعكس التزام الدائرة بتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الاجتماعي، ورفع جاهزيتها المهنية بما يواكب احتياجات المجتمع.

ويأتي إطلاق الدفعة الجديدة ضمن جهود الدائرة لتنظيم قطاع الرعاية الاجتماعية والارتقاء بجودة ممارساته المهنية، حيث يمتد البرنامج على مدى 4 أشهر.

ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تزويد مهنيي الرعاية الاجتماعية بالمهارات والكفاءات المطلوبة، وتمكينهم من تطوير مساراتهم المهنية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأفراد المجتمع.

وقالت محاسن الحوسني، مدير إدارة المعايير الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، إن برنامج بناء القدرات يمثل إحدى الركائز الأساسية لتأهيل وتنظيم الكوادر العاملة في قطاع الرعاية الاجتماعية.