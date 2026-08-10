«ميثاق الأسرة الآمنة» لتعزيز المسؤولية المجتمعية

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى المشاركة والاطلاع على «ميثاق الأسرة الآمنة»، في إطار جهودها لتعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ القيم الأسرية، ودعم جودة الحياة، تزامناً مع مبادرات «عام الأسرة 2026».

يأتي الميثاق ضمن المبادرات التي أطلقتها شرطة أبوظبي لتعزيز الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة. وأوضحت القيادة العامة أن المشاركين يحصلون، بعد إتمام التعهد، على شهادة إلكترونية باسم «سفير ميثاق الأسرة الآمنة» تقديراً لتعزيز المسؤولية المجتمعية، بما يعكس التزامهم بالمشاركة في ترسيخ بيئة أسرية آمنة ومستقرة. وحثت الراغبين في المشاركة على الدخول إلى رابط ميثاق الأسرة الآمنة، والاطلاع على بنوده.