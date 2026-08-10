جولة تفقدية للجاهزية الأمنية بإدارة المرور ومركز التحكم في الظفرة

زار العميد محمود يوسف البلوشي نائب مدير قطاع العمليات المركزية، إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة ومركز القيادة والتحكم، في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل والوقوف على مستوى الجاهزية الأمنية، بما يعزز كفاءة الأداء الشرطي ويرتقي بمنظومة العمل وفق أعلى المعايير.

وتضمنت الزيارة جولة في مركز القيادة والتحكم بمنطقة الظفرة؛ حيث كان في استقباله العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، واطلع على آليات إدارة البلاغات ومتابعة العمليات، ودور الأنظمة والتقنيات الحديثة في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع مختلف الحالات، بما يدعم منظومة الأمن والسلامة.

وشملت الزيارة إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، حيث كان في استقباله العقيد سيف محمد نعيف العامري مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، وعدد من الضباط.

حيث حضر طابور تفقد الدوريات العاملة، واطلع على إجراءات الجاهزية والتحضير، وآليات المتابعة عبر شاشات البث المباشر المرتبطة بغرفة العمليات على مستوى إمارة أبوظبي، بما يعزز تكامل منظومة القيادة والسيطرة ويرفع مستوى التنسيق والاستجابة الميدانية.