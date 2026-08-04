«الإمارات للخدمات الصحية» تنشر 50 ملخصاً بحثياً

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بمستشفى الكويت بدبي، إنجازاً علمياً جديداً بنشر مخرجات أسبوعها الأول للبحث العلمي في ملحق بحثي محكم يضم 50 ملخصاً بحثياً، في خطوة تعكس تنامي منظومة البحث والابتكار داخل المؤسسة، وترسخ مكانتها كمساهم فاعل في إنتاج المعرفة الطبية ودعم الممارسات الصحية القائمة على الأدلة.

شريفة العمادي

وأكدت الدكتورة شريفة العمادي، مدير مستشفى الكويت بدبي، أن هذا الإنجاز يجسد رؤية المؤسسة في تكريس ثقافة البحث العلمي بوصفها ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، مضيفة:

«يشكل نشر مخرجات أسبوع البحث العلمي في إصدار علمي محكم امتداداً لجهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في بناء بيئة مؤسسية تجعل البحث والابتكار جزءاً أصيلاً من الممارسة السريرية، وتسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى حلول تدعم جودة الرعاية الصحية واستدامة تطويرها.

ويعكس هذا الإنجاز التزام مستشفى الكويت بدبي بتمكين الباحثين، وتعزيز الإنتاج العلمي عالي الجودة، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التعلم المستمر والتميز».

ويضم الإصدار العلمي أبحاثاً أجريت في مرافق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أو بالتعاون مع باحثيها، ويشمل طيفاً واسعاً من التخصصات، من بينها الطب الباطني والجراحة والأمراض الروماتيزمية والتمريض والصيدلة والصحة العامة والعلوم الصحية المساندة والجودة والابتكار، بما يعكس اتساع النشاط البحثي وتكامله مع الممارسة السريرية في مختلف مرافق المؤسسة.

كما خضعت جميع الملخصات المنشورة لعملية تحكيم علمي مستقلة وسرية وفق معايير دقيقة لتقييم الجودة والمنهجية والأصالة والأثر العلمي، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية في النشر الأكاديمي.

سعاد هناوي

من جانبها، قالت الدكتورة سعاد هناوي، رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع الأول للبحث العلمي، واستشاري أمراض الروماتيزم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية:

«يمثل نشر هذا العدد من الملخصات العلمية في ملحق بحثي محكم دليلاً على نجاح الرؤية التي انطلق منها أسبوع البحث العلمي، والتي استهدفت بناء منظومة مستدامة لإنتاج المعرفة.

وقد أسهمت البرامج التدريبية والتعاون العلمي الذي شهده الأسبوع في تمكين الباحثين من تطوير مشاريع بحثية قابلة للنشر وفق المعايير الأكاديمية الدولية، بما يعزز الحضور العلمي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على المستويين الإقليمي والدولي».

ويعد هذا الإصدار أحد أبرز المخرجات المباشرة لأسبوع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الأول للبحث العلمي، الذي نظمه مستشفى الكويت بدبي في فبراير 2025.