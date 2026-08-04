70 ألف تذكرة لقطار الاتحاد للركاب خلال أسابيعه الأولى

تزايد التخطيط المسبق للرحلات مع حجز المسافرين قبل 12 يوماً في المتوسط

سجلت خدمات قطار الركاب في شبكة السكك الحديدية الوطنية إقبالاً لافتاً خلال الأسابيع الأولى من بدء التشغيل، مع بيع أكثر من 70 ألف تذكرة، في مؤشر على تنامي اعتماد القطار كوسيلة جديدة للتنقل بين مدن ومناطق الدولة.

وأظهرت بيانات الحجز أن الركاب يحجزون رحلاتهم بمتوسط 12 يوماً مسبقاً، بما يعكس ارتفاع مستوى التخطيط للرحلات، وبدء إدراج القطار ضمن خيارات التنقل اليومية والعائلية والترفيهية.

وقالت عزة السويدي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة قطارات الاتحاد، إن الإقبال خلال المرحلة الأولى لا يرتبط فقط برغبة الجمهور في تجربة وسيلة نقل جديدة، بل يعكس بداية تحول القطار إلى خيار ضمن خطط التنقل داخل الدولة، مشيرة إلى أن الحجز المسبق للرحلات يعكس تنامي الثقة بالخدمة.

وشهد التشغيل التمهيدي مشاركة شرائح متنوعة من الركاب، من بينهم العائلات، وموظفو الأعمال، وطلبة المدارس، وركاب الرحلات الترفيهية، وأصحاب الهمم، بما يعكس تنوع استخدامات الخدمة وملاءمتها لاحتياجات مختلفة.

من جانبها، أكدت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في الشركة، أن تنوع فئات المستخدمين خلال الأسابيع الأولى يمثل مؤشراً إيجابياً على قدرة قطار الركاب على تلبية احتياجات التنقل المختلفة داخل الدولة.

وتواصل قطارات الاتحاد خلال مرحلة التشغيل التمهيدي تطوير خدماتها تدريجياً وفق مستويات الطلب، مع متابعة أنماط الحجز والتنقل وتوفير سعة إضافية عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على معايير السلامة والموثوقية وتجربة الركاب.

ومن المقرر أن تتوسع شبكة قطار الركاب خلال المرحلة المقبلة، مع افتتاح محطتي دبي والذيد في 30 سبتمبر المقبل، تليهما محطتا ليوا ومدينة زايد في 30 نوفمبر، والمحطات المتبقية في منطقة الظفرة في 30 ديسمبر، ثم محطة الشارقة في 30 مارس 2027، بما يعزز الربط بين مختلف مناطق الدولة.