143 منشأة للصحة النفسية في أبوظبي و81 % ارتفاع عدد المتخصصين

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، إن الصحة النفسية تمثل أساس جودة الحياة، مشيرة إلى أن أبوظبي تعمل على بناء منظومة تجعل الدعم النفسي متاحاً للجميع.
وأكد الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، أن الصحة النفسية ركيزة أساسية لبناء وتمكين مجتمع صحي يتمتع أفراده بجودة حياة أفضل.
كما توفر أبوظبي تقنيات علاجية مبتكرة قائمة على الأدلة، من بينها العلاج بالتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، وهو خيار علاجي غير جراحي وغير دوائي، يوسع نطاق العلاج للحالات التي لا تستجيب للأدوية، ويسهم في تحسين فرص التعافي وجودة الحياة.
واعتمدت دائرة الصحة في أبوظبي 19 مؤشراً لقياس نتائج المرضى، إلى جانب تطوير مسارات علاجية تغطي 80 % من العبء النفسي في الإمارة، مدعومة بسجل رقمي متكامل يعزز استمرارية الرعاية، ويسهم في تحسين النتائج الصحية على مستوى الأفراد والمجتمع.