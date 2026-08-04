143 منشأة للصحة النفسية في أبوظبي و81 % ارتفاع عدد المتخصصين

ارتفع عدد المتخصصين في الصحة النفسية في إمارة أبوظبي بنسبة 81 % منذ عام 2022. وتضم الإمارة حالياً 143 منشأة للصحة النفسية، من بينها 13 مركزاً متخصصاً، يعمل بها 640 مختصاً مؤهلاً، ضمن جهود دائرة الصحة في أبوظبي، لتطوير منظومة متكاملة للصحة النفسية مع خطط لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمرضى خلال العامين المقبلين.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، إن الصحة النفسية تمثل أساس جودة الحياة، مشيرة إلى أن أبوظبي تعمل على بناء منظومة تجعل الدعم النفسي متاحاً للجميع.

وأكد الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، أن الصحة النفسية ركيزة أساسية لبناء وتمكين مجتمع صحي يتمتع أفراده بجودة حياة أفضل.

ولتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، دمجت دائرة الصحة في أبوظبي خدمات الصحة النفسية ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية، من خلال تدريب أكثر من 1,930 طبيب أسرة على تشخيص وإدارة الحالات النفسية الشائعة، مثل القلق والاكتئاب، بما يتيح للأفراد الحصول على الدعم في أقرب نقطة لهم، مع إمكانية إحالتهم إلى المتخصصين عند الحاجة.

كما توفر أبوظبي تقنيات علاجية مبتكرة قائمة على الأدلة، من بينها العلاج بالتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، وهو خيار علاجي غير جراحي وغير دوائي، يوسع نطاق العلاج للحالات التي لا تستجيب للأدوية، ويسهم في تحسين فرص التعافي وجودة الحياة.

واعتمدت دائرة الصحة في أبوظبي 19 مؤشراً لقياس نتائج المرضى، إلى جانب تطوير مسارات علاجية تغطي 80 % من العبء النفسي في الإمارة، مدعومة بسجل رقمي متكامل يعزز استمرارية الرعاية، ويسهم في تحسين النتائج الصحية على مستوى الأفراد والمجتمع.