«جاهزية» تدشن برنامجاً لتعزيز كفاءة الاستجابة

أطلق برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، برنامج الجاهزية الوطنية للمسرعات «مسرعات»، في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، لإرساء منظومة وطنية موحدة للتدريب التخصصي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يعزز جاهزية خط الدفاع الأول، ويرتقي بكفاءة الاستجابة الميدانية والافتراضية في مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.

ويجسد البرنامج، توجهاً وطنياً لترسيخ بيئة محفزة للابتكار والإبداع، عبر منصة تكاملية موحدة تجمع القيادات الوطنية مع نخبة من الجامعات العالمية ومراكز التدريب التخصصية والمجالس الاستشارية الدولية، بما يسرع تبادل الخبرات، ومعالجة التحديات، وتطوير الحلول، وإطلاق مبادرات مشتركة تعزز الجاهزية الوطنية، وترتقي بكفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات والمخاطر.