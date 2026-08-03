«كهرباء الشارقة» توسّع مشاريع إنارة الطرق

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشاريع جديدة لإنارة الطرق خلال النصف الأول من العام الجاري شملت تركيب 1878 عمود إنارة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، إلى جانب تمديد شبكات إنارة بطول 105.8 كيلومترات، ضمن خططها الرامية إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز السلامة المرورية، وتحسين المشهد الحضاري في الإمارة.

وتأتي هذه المشاريع في إطار مواصلة الهيئة تطوير شبكات إنارة الطرق وفق أحدث المواصفات الفنية، بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الشارقة، ويرفع كفاءة البنية التحتية، ويوفر بيئة أكثر أماناً وراحة لمستخدمي الطرق.

أحمد الباس

وأكد المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بالهيئة، أن الهيئة تنفذ خطة متواصلة لتطوير وتحديث شبكات الإنارة، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز موثوقيتها واستدامتها، من خلال توظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية في أنظمة الإنارة.

وأضاف أن مشاريع الإنارة تنفذ وفق دراسات فنية متخصصة تراعي احتياجات مختلف المناطق، مع الالتزام بأحدث المواصفات والمعايير المعتمدة في تصميم وتنفيذ الشبكات، واستخدام أنظمة إضاءة حديثة تسهم في تعزيز الأمن والسلامة، ورفع كفاءة التشغيل، والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في توسيع نطاق تغطية شبكات الإنارة وتطويرها، بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.