حاكم الشارقة يصدر قراراً باعتماد حدود موقع الفاية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن اعتماد حدود موقع الفاية المرشح على لائحة التراث العالمي لليونيسكو.

وبحسب القرار الإداري يعتمد موقع الفاية وحدودها ومساحتها المبينة في الخارطة المعتمدة كموقع تراثي ثقافي.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة ملف الترشيح الدولي «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية»: إن قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد حدود موقع الفاية المرشح على لائحة التراث العالمي لليونسكو، يجسد الرؤية الثاقبة لسموه والتزامه العميق بحماية الإرث الإنساني وصون كنوزه للأجيال القادمة.

فهذا الموقع، الذي ارتبط اسمه بتاريخ البشرية منذ أكثر من 200 ألف عام، لا يعكس مكانة الشارقة كمركز عالمي للمعرفة والثقافة فحسب، بل يجسد أيضاً إيماننا الراسخ بأن التراث هو جسر يربط الماضي بالحاضر ويمنح المجتمعات هوية متجددة وذاكرة حية.

وأضافت: نعمل بكل التزام وإصرار على أن ينال موقع الفاية الاعتراف الذي يستحقه على قائمة التراث العالمي لليونسكو، فهذا المكان ليس مجرد شاهد على تاريخ الإمارات وحدها، بل هو شاهد على تاريخ البشرية جمعاء.