«تنفيذي الشارقة» ينظم بيع لوحات الأرقام المميزة للمركبات بنظام المزايدة

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية التي من شأنها تعزيز العمل الحكومي.

وأصدر المجلس قراراً بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي العشرين للمجالس البلدية في إمارة الشارقة.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم بيع لوحات الأرقام المميزة للمركبات بنظام المزايدة في إمارة الشارقة، تطبق أحكامه على لوحات الأرقام المميزة للمركبات والتي تحددها القيادة العامة لشرطة الشارقة.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن تملك وانتفاع صناديق الاستثمار بالعقارات في إمارة الشارقة ليسري القرار على صناديق الاستثمار التي تتملك أو تنتفع بالعقارات في الإمارة.

ونص القرار على أن يحق لصناديق الاستثمار المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع والمقيدة في سجل صناديق الاستثمار تملك العقارات والانتفاع بها في الإمارة وفق الضوابط المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.