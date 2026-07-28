الإمارات تواصل تعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة المخدرات

زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وكان في استقباله اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد جمال أحمد الطير، نائب القائد العام، بحضور مديري العموم ونوابهم، وعدد من كبار الضباط.

استهل معاليه الزيارة بجولة على أحدث المركبات والآليات ذات المهام المختلفة التي تقوم بها كل مركبة بحسب طبيعة المهام المكلفة بها، واستمع إلى شرح موجز عن أهم المعدات والأجهزة التي تضمها كل مركبة وآلية، والأدوار والمهام المنوطة بها في مكافحة الجريمة والحد منها والسيطرة عليها.

واطلع معاليه على مادة مرئية سلطت الضوء على أبرز جهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مختلف المجالات الأمنية والمرورية وأهم الخدمات المقدمة للجمهور. وتضمّن الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات والمؤشرات المحققة والمبادرات الوقائية والاستباقية والتوعوية التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي.

وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، أن الإمارات تعزز منظومتها الوطنية لمكافحة المخدرات وتطويرها، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى حماية المجتمع، وصون أمنه واستقراره، وترسيخ جودة الحياة لجميع أفراده.

مشيراً إلى أن الدولة تعتمد نهجاً متكاملاً يسهم في التصدي لآفة المخدرات والحد من آثارها السلبية، والذي يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات المرتبطة بها. من جانبه أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة الأمن على مستوى الدولة وتوفير كل السبل لتحقيق أعلى معايير الأمن والأمان.