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الإمارات

سعود بن صقر يشيد بجهود قنصل الهند في تعزيز تعاون البلدين

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وام

رأس الخيمة
سعود بن صقر خلال استقباله ساتيش كومار سيفان
وام
سعود بن صقر خلال استقباله ساتيش كومار سيفان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود القنصل العام في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه، عبّر ساتيش كومار سيفان عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع بلاده بدولة الإمارات، وبما حظي به من تعاون ودعم خلال فترة عمله لدى الدولة.