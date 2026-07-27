سلطان النيادي: جهود وطنية لتمكين الشباب

شهد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ختام النسخة الثانية من «أسبوع العين للشباب 2026»، الذي نظمه مجلس العين للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو الجاري، تحت شعار «شباب العين.. طاقة تصنع الغد»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وحضور عدد من المسؤولين والشباب والمهتمين بالعمل الشبابي.

واطلع معاليه خلال جولة قام بها في أروقة الحدث على المبادرات والمشاريع الشبابية المشاركة، والتقى عدداً من الشباب والشابات، واستمع إلى شرح حول رؤاهم، وتجاربهم، وإنجازاتهم في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية توفير المنصات التي تتيح للشباب إبراز قدراتهم، وتعزز مشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان وتمكين الشباب.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن «أسبوع العين للشباب» واحد من الأحداث الوطنية، التي تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات لتمكين الشباب، وتنمية مهاراتهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم للإبداع والابتكار والمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل دولة الإمارات.