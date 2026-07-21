إطلاق النسخة الثانية من «عزيمة بلا حدود»

أطلق معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي للعام 2026 النسخة الثانية من مسابقة «عزيمة بلا حدود» العالمية للتصوير الضوئي، التي ينظمها بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي (هيبا).

وتهدف المسابقة العالمية، المفتوحة للجميع، إلى استقطاب المصورين المحترفين والهواة من مختلف الخلفيات للاحتفاء بأصحاب الهمم حول العالم، وإبراز إنجازاتهم، وكيفية تغلبهم على التحديات، وإسهاماتهم الفاعلة في المجتمع، وكيف تلهم عزيمتهم وروحهم الإيجابية الآخرين.

كما تهدف المسابقة إلى تمكين المصورين من أصحاب الهمم، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز حضورهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى فرص مهنية أو إبداعية من خلال عرض أعمالهم على منصة دولية مرموقة.

وتفتح المسابقة أبوابها أمام المصورين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، حيث بدأت في استقبال المشاركات أمس وتستمر حتى 20 أغسطس المقبل.