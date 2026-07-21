190 ألف مواطن يعملون في 32 ألف شركة خاصة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أن عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص ارتفع ليصل لـ 190 ألف مواطن ومواطنة، يعملون في 32 ألف شركة، ليواصل ملف التوطين في القطاع الخاص تحقيق إنجازاته المتواصلة، بدعم وتوجيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية».

وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، التي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتؤكد المؤشرات المتحققة في ملف التوطين، نجاح منظومة الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تمكن نحو 95 % من الشركات المشمولة بسياسات التوطين من تحقيق مستهدفات النصف الأول من عام 2026، بما يعكس مستوى الالتزام المتنامي من جانب منشآت القطاع الخاص بدعم توظيف المواطنين والمواطنات، وتوفير فرص مهنية نوعية لهم.

خليل الخوري

وفي السياق، قال خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «إن النتائج المتحققة في ملف التوطين، تعكس تنامي التزام منشآت القطاع الخاص بالمستهدفات، وحرصها على الاستفادة من الكفاءات الوطنية، باعتبارها إضافة نوعية لبيئة الأعمال، كما تؤكد فاعلية منظومة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات الدولة».

وأكد الخوري أن استمرار تسجيل مستويات تاريخية في ملف التوطين، يعكس استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن ارتفاع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتوسع قاعدة الشركات الموظفة للمواطنين، يجسدان تطور بيئة الأعمال، وتعاظم دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.

غنام المزروعي

من جهته، قال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «يشكل وصول عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 190 ألف مواطن، محطة وطنية فارقة، تعكس نجاح رؤية دولة الإمارات في الاستثمار برأس المال البشري.

وإحداث تحول حقيقي في المفاهيم حول العمل في القطاع الخاص، حيث أصبح القطاع الخاص خياراً مهنياً استراتيجياً للكفاءات الوطنية، وشريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية».

وأكد أن تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040، يجسّد رؤية استشرافية للمرحلة المقبل، التي ترتكز على الانتقال من التركيز على التوطين الكمي إلى التوطين النوعي، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة، وفرص مهنية متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

فريدة آل علي

بدورها، قالت فريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «تواصل الوزارة متابعة تنفيذ مستهدفات التوطين، بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالسياسات والقرارات المنظمة للملف، وتوفير بيئة عمل داعمة، تسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية والاحتفاظ بها».

وأضافت أن التزام الشركات بتحقيق مستهدفات التوطين، يعكس إدراكها لأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ودورها في بناء فرق عمل أكثر تنوعاً وكفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي، كما يجسد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات الدولة.

ومن المنتظر أن يواصل ملف التوطين في القطاع الخاص تحقيق المزيد من الإنجازات خلال النصف الثاني من عام 2026، في ضوء استمرار تطبيق مستهدفات التوطين من خلال تحقيق نمو بنسبة 1 % في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.

وتحصل الشركات الملتزمة بسياسات التوطين والمحققة لمستهدفاته على مجموعة من المزايا الداعمة، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، بما يشمل خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى منحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية.

خليل الخوري:

نتائج التوطين تعكس التزام القطاع الخاص وتطور الشراكة لتحقيق المستهدفات

غنام المزروعي:

القطاع الخاص خيار مهني استراتيجي للكفاءات الوطنية

فريدة آل علي:

95 % من المنشآت المشمولة بسياسات التوطين حققت مستهدفات النصف الأول