792.500 درهم لتفريج كرب نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في عجمان

تسلمت القيادة العامة لشرطة عجمان دعماً مالياً بقيمة 792.500 درهم من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وذلك للمساهمة بتفريج كرب عدد من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية.

وعبّر العقيد محمد مبارك الغفلي، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، عن بالغ شكره وتقديره لهيئة الأعمال الخيرية العالمية على دعمها الإنساني المستمر، مشيداً بهذه المبادرة النبيلة التي تعكس القيم السامية للمسؤولية المجتمعية، ودور المؤسسات في تعزيز مفاهيم التكافل والتلاحم الاجتماعي، وتقديم يد العون للفئات المحتاجة.

وأوضح أن هذا التبرع الكريم سيسهم في تفريج كرب عدد من النزلاء وتمكينهم من بدء حياة جديدة وتجاوز الظروف الصعبة، ما يعزز فرص تأهيلهم واندماجهم الإيجابي في المجتمع، وهو ما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة الرامية إلى الرعاية الإصلاحية الشاملة للنزلاء.

وقال الأمين العام للهيئة الدكتور خالد الخاجة، إن العمل الخيري لا يتضمن فقط تقديم المساعدات المادية، بل يشمل مساعدة المحتاجين وحل أزماتهم والوقوف معهم ومع أسرهم، وهذا الشيء نابع من تعاليم ديننا، كما يترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة التي جعلت العمل الخيري جزءاً أصيلاً من نسيجنا الاجتماعي، مع الحفاظ التام على خصوصية وكرامة المستفيدين في كل المبادرات الإنسانية.