نهيان بن مبارك: برامج «صندوق الوطن» الصيفية نموذج في بناء الشخصية الإماراتية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن لهذا العام تمثل نموذجاً رائداً في بناء الشخصية الإماراتية الواعية والمبدعة، المتمسكة بهويتها، والمنفتحة على مجتمعها وإنسانيتها.

والتي تجيد استخدام تقنيات العصر، لا سيما تقنية الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على الأنشطة للأسبوع الثالث على التوالي، والتفاعل الإيجابي من جانب أولياء الأمور والأسر في مختلف مناطق الدولة، وثقة الجميع في القائمين على هذه البرامج والمشاركة الواسعة من المدارس والمراكز الثقافية والجامعات التي تجاوزت 50 مقراً على مستوى الدولة، هو تجسيد حي لإيمان الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات بهويتها وقيمها الأصيلة ورغبتها في المزيد من تعلم أحدث تقنيات العصر.

مؤكداً أن زراعة هذه القيم في نفوس الصغار هي مسؤوليات يتقاسمها الجميع، بداية من الأسرة والتعليم وكل فئات المجتمع، وأنها تثمر نجاحات مبهرة نهديها للمستقبل حين نعمل لها معاً، بروح الفريق.

جاء ذلك خلال متابعة معاليه المستمرة البرامج الصيفية لصندوق الوطن في كل مقراتها على مستوى الدولة، حيث أكد معاليه أن الهدف الرئيس من هذه البرامج هو السعي بكل إخلاص لتحقيق رؤية القيادة في تعزيز قيمنا وفق هوية وطنية قوية ومستدامة.

وقال معاليه إن معدل رضا الأسر وأولياء الأمور والإقبال الكبير على الأنشطة والفعاليات التي قدمتها البرامج الصيفية هذا العام بأسلوب مختلف يركز على إكساب الطلاب المشاركين المهارات والخبرات إلى جانب القيم الأصيلة، ويدفعنا في صندوق الوطن إلى بذل المزيد من الجهد للاستمرار في تعزيز قيم الهوية وما يرتبط بها من مكونات وأهداف تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وأكد معاليه أن صندوق الوطن حرص على أن يكون هناك يوم مخصص للأسر الإماراتية ضمن أنشطة البرامج الصيفية، يعمل على تفعيل التواصل بين الأجيال ودعم التلاحم المجتمعي، وإيجاد منصة مناسبة يطلق منها الجميع رؤيتهم حول دور الأسرة في حماية السلام الاجتماعي، والحفاظ على القيم الإماراتية الأصيلة.

حيث كان اليوم عبارة عن لقاء تفاعلي يجمع الطلبة وأولياء الأمور والأسر في كل المدارس المشاركة في البرنامج على مستوى الدولة، حيث شاركت أكثر من 600 أسرة في أكثر من 32 مدرسة في كل إمارات الدولة في أجواء مليئة بالتواصل، والمتعة، وتعزيز القيم الوطنية لأننا نؤمن بأن الأسرة هي الأساس في بناء الهوية، ولأن الفخر بالإمارات يبدأ من البيت.

وحول أهم الأنشطة التي قدمتها البرامج الصيفية لصندوق الوطن على مدى أيام الأسبوع الثاني، أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن العنوان الرئيسي لكل الأنشطة التي تجاوزت 1350 نشاطاً مختلفاً في 50 مقراً موزعة على المدارس والجامعات والمراكز الثقافية، كان «أنا وأسرتي» وضم أنشطة تركز على الهوية والأسرة والتسامح والتعايش والتلاحم المجتمعي، من خلال أنشطة ثقافية وتراثية وأدبية ورياضية وفنية.

وأكد الدكتور أحمد البستكي، نائب المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، أن مشاركتها في البرامج الصيفية لصندوق الوطن تأتي تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم وتطوير البرامج التعليمية النوعية لإعداد جيل متميز علمياً، راسخ الهوية الوطنية، ومؤهل بمهارات ومعارف المستقبل.