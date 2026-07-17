مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي يبحث رفع جاهزية سلاسل الإمداد

ناقش الاجتماع الدوري الثاني لمجلس الإمارات للتكامل اللوجستي لعام 2026، الذي عُقد برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس المجلس، في مقر الوزارة بدبي، عدداً من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير المنظومة اللوجستية الوطنية، وتعزيز تكامل منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية.

ورفع جاهزية سلاسل الإمداد، بما يدعم مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية. وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ نموذج عالمي رائد في بناء منظومة لوجستية متقدمة، ترتكز على بنية تحتية متكاملة، وتحول رقمي متسارع، وشراكات استراتيجية فاعلة، بما يعزز مرونة القطاع.

ويرفع جاهزيته لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية. وقال إن الإمارات تواصل تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية، انطلاقاً من رؤية وطنية، تقوم على الاستباقية والتكامل والابتكار، حيث يشكل الاستثمار في البنية التحتية المتطورة، والأنظمة الرقمية، والشراكات الفاعلة، ركيزة أساسية لترسيخ مكانة الدولة بوابة عالمية للتجارة وسلاسل الإمداد.

وأضاف معاليه أن مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي يواصل العمل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لتطوير السياسات والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.