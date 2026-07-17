سلطان بن أحمد يترأس اجتماع «الشارقة للإعلام»

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، اجتماع مجلس الشارقة للإعلام.

وذلك في مقر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. وأشاد سموه بجهود المؤسسات الإعلامية في الإمارة وإنجازاتها التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الإعلامية، ودورها الكبير في نقل صورة الشارقة، وإبراز منجزاتها الحضارية والتنموية والثقافية، بما يعكس رؤيتها ورسالتها القائمة على خدمة الإنسان والمجتمع.

وأكد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام أهمية استمرار تطوير العمل الإعلامي، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف المؤسسات الإعلامية، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام، ويرتقي بجودة المحتوى، ويسهم في ترسيخ مكانة الشارقة نموذجاً رائداً في الإعلام المسؤول والهادف.

وناقش الاجتماع جملةً من الموضوعات المتعلقة بمتابعة سير العمل الإعلامي، والخطط التطويرية الرامية إلى الارتقاء بمستوى البرامج التلفزيونية، وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي والمواد الإعلامية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع الإعلامي ويلبي تطلعات الجمهور.

واستعرض المجلس ملف مجلس الشارقة للإعلام والمؤشرات الاستراتيجية والمشتركة للجهات الإعلامية في الشارقة لعام 2026، ومقارنة المستهدفات السنوية ونتائج قياس الأداء، والمؤشرات المشتركة بين الجهات. كما استعرض الملف أداء الجهات الإعلامية في مجالات النمو الرقمي، والمحتوى، والخدمات.