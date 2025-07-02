«إمباور» تدعم مستقبل الطاقة المستدامة برعايتها «ويتيكس»

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن رعايتها الاستراتيجية لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2025» في نسخته السابعة والعشرين.

وتُقام فعاليات المعرض من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يُعد «ويتيكس» منصة دولية رائدة، لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه والبيئة، كما يجمع نخبة من الشركات والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وتشارك «إمباور» في المعرض بوصفها أحد أبرز الداعمين للابتكار في قطاع الطاقة المستدامة، حيث ستستعرض أحدث حلولها وتقنياتها في مجال تبريد المناطق، إلى جانب إنجازاتها في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة الطاقة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «إن دعمنا الاستراتيجي لمعرض «ويتيكس» يعكس التزامنا الراسخ بدعم جهود دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

«ويتيكس» لم يعد مجرد معرض، بل تحول إلى منصة عالمية مرموقة لتبادل الرؤى والخبرات والابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث، الذي يدفع عجلة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً». وأشار إلى أن «إمباور» تلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر استدامة في العالم، من خلال خدمات تبريد المناطق التي نوفرها.

والتي تُعد من أكثر حلول التبريد كفاءة من حيث استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، ومن خلال المشاركة في «ويتيكس 2025» ستسلط الضوء على مشاريعها المتقدمة، واستراتيجيتها التوسعية، ودورها الريادي في دعم الأجندة البيئية لإمارة دبي، ودولة الإمارات بشكل عام». ولفت إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي حجر الأساس لتحقيق التحول المستدام.