عمار النعيمي: إعلام عجمان يواصل دوره في التعبير عن هوية الإمارة وطموحها

زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، واطلع على سير العمل وأبرز إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي، وتعزيز حضور الإمارة في المشهد الإعلامي، وتوثيق مسيرتها ومنجزاتها.

وكان في استقبال سموه، أحمد سعيد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي بالإنابة، وعدد من مسؤولي وموظفي المكتب. وتفقد سموه أقسام المكتب ووحداته التحريرية والفنية.

وتعرف إلى آليات إعداد الأخبار والتقارير والمحتوى المرئي والرقمي، وتنسيق التغطيات الإعلامية للفعاليات والأنشطة الرسمية، وإدارة المحتوى الموجه إلى وسائل الإعلام والمنصات الرقمية. واستمع سموه إلى شرح حول إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بما لمسه خلال الزيارة من تنظيم مهني وتكامل بين فرق العمل، مثمناً جهود العاملين في المكتب الإعلامي ودورهم في إبراز منجزات الإمارة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع، وأكد أن الإعلام الحكومي شريك أساسي في مسيرة التنمية.

وقال سموه: إن إعلام عجمان يواصل دوره في التعبير عن هوية الإمارة وطموحها، وتقديم منجزاتها بموضوعية ومهنية.