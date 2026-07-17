محمد الشرقي يزور البرنامج الصيفي لنادي الفجيرة للرماية ويشهد ختام «تحدي الحساب»

زار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، البرنامج الصيفي الذي ينظمه نادي الفجيرة للرماية في مقره. وأكد سموه خلال الزيارة، أهمية البرنامج وأهدافه في استثمار المواهب وتدريب الناشئة على مهارات الرماية، ترسيخاً لقيمتها التاريخية والاجتماعية في الموروث العربي.

كما نوّه سموه بمتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للبرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين الأطفال والناشئة والشباب من خلال تدريبهم واستثمار أوقاتهم وتطوير قدراتهم.

وأشاد سموه بسير البرنامج الصيفي ومهارات المنتسبين له، مثمناً دور نادي الفجيرة للرماية في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة هذه الرياضة، وتعزيز انتشارها ضمن ممارسات رياضية هادفة.

من جهة أخرى، أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، أهمية تمكين الناشئة بالعلوم والمعارف التقنية والفكرية، وتعزيز قدراتهم الذهنية، بما يسهم في إعداد جيل متمكن قادر على الإبداع والتميّز، ودعم مسيرة التنمية في الإمارة.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل ختام مبادرة «تحدّي الحساب الذهني»، الذي أُقيم في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة 200 طالب وطالبة من مدارس الإمارة، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم.