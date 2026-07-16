محمد الشرقي يطّلع على خطط غرفة الفجيرة ومشاريعها المستقبلية

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. واطّلع سموه، خلال اللقاء، على التقرير العام للغرفة، وسير أعمالها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.

وأكّد سموه أهمية دور غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في دعم مجتمع الأعمال وقطاع التجارة والاستثمار في الإمارة، مثمّناً جهودها في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة لقطاع الأعمال، والداعمة لمتطلبات التحول التنموي والمستدام في الفجيرة. وفي سياق متصل، انتخب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة محمد أحمد اليماحي رئيساً للمجلس بالتزكية للدورة السادسة عشرة (2026-2029).

فيما تم انتخاب الدكتور علي محمد الملا نائباً للرئيس، وأحمد حسن اليماحي أميناً للصندوق بالتزكية. كما تم الإعلان عن أعضاء مجلس الإدارة التسعة الفائزين بالمقاعد المنتخبة، وهم: سالم عبيد راشد السلامي، وعبدالله محمد سعيد الظنحاني، ومروان خميس عبدالله بن الشيخ الهاشمي، وفاطمة عبدالله محمد الوطني آل علي.

وعلي محمد علي خلفان الكعبي، وسمية سيف سعيد الزيودي. بدوره، أكد سلطان الهنداسي أن اجتماع الجمعية العمومية للغرفة شهد استعراضاً شاملاً لأبرز الأنشطة والإنجازات التي تحققت خلال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الإدارة، مشيراً إلى استمرار جهود الغرفة في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وإبرام الاتفاقيات التجارية.

في شأن آخر، أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الاستثمار في قطاع التعليم، وتمكين الكفاءات الوطنية بالمعارف والمهارات المتقدمة، بما يسهم في دعم مسيرة الريادة والتنافسية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج دفعة عام 2026 من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الفجيرة، والبالغ عددهم 112 خريجاً، من ضمنهم الطالب راشد الظنحاني الأول على مستوى الدولة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية مسار العلوم المتقدمة.

وقال سموه إن ما تشهده منظومة التعليم في الإمارة من تطورٍ مستمر يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى ترسيخ منظومة تعليمية متقدمة، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.وبارك سموه للخريجين وأسرهم بتحقيق هذا النجاح الدراسي، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية القادمة، والإسهام بفاعلية في خدمة الوطن ومسيرة تقدمه.