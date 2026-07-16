الإمارات تحتفي بذكرى ميلاد محمد بن راشد ..كل عام وأنت نبض الوطن

احتفت دولة الإمارات، أمس، بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي يوافق الخامس عشر من يوليو.

وتعد المناسبة احتفاء بجهود سموه في مواصلة مسيرة الخير والريادة لدولة الإمارات. وغرد شيوخ ومسؤولون بالمناسبة بالقول: كل عام وأنت نبض الوطن.. كل عامٍ وأثرك ينبض في قلوبنا.. كل عام وأنت عزّنا وفخرنا وقدوتنا.

وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، صنع الإنجازات وعلّمنا أن المستحيل مجرد كلمة وصنع برؤيته مجداً نفخر به.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «لمن صنع الإنجازات، وعلّمنا أن المستحيل مجرد كلمة... لمن حرث البحر، وشيّد العمران، ومكّن الإنسان، وصنع برؤيته مجداً نفخر به، وإرثاً خالداً، وأثراً لا يُمحى... كل عام وأنت ملهمنا وفخرنا وذخرنا يا بوراشد...».

وأضاف سموه: «كل عام وأنت نبض دبي وقائد طموحاتها نحو المركز الأول».

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قائد صنع الإلهام، وهزم المستحيل، وجعل من أرضنا أيقونة للمستقبل والجمال.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نحتفي بمسيرة قائد صنع الإلهام، وهزم المستحيل، وجعل من أرضنا أيقونة للمستقبل والجمال، ونحتفي بمسيرة من الفخر، وإرث لا يندثر، وأثر ممتد في الإنسان والوطن».

وأضاف سموه: «كل عام وأثرك ينبض في قلوبنا، وكل عام وكلماتك تحرّك فينا شراع الطموح».

إنجازات

كما أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، مواصلة المسيرة من أجل شعبنا ووطننا على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نحتفي بقائد علّمنا أن الطموح لا يعرف حدوداً، وأن أعظم الإنجازات هي التي تبني الحاضر وتصنع المستقبل... منك تعلمنا العزم، وبك نفخر، وعلى نهجك نواصل المسيرة من أجل شعبنا ووطننا...».

وأضاف سموه: «كل عام وأنت عزّنا وفخرنا وقدوتنا، وكل عام وأثرك يكبر في دبي والإمارات وفي قلوبنا».

مسؤولية

أحمد بن سعيد: تعلّمنا من سموه أن المركز الأول ليس هدفاً بل مسؤولية دائمة

من جانبه، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، قائد استثنائي، ومنه تعلّمنا أن المركز الأول ليس هدفاً، بل مسؤولية دائمة.

وقال سموه في حسابه على منصة «إكس»: «نستحضر اليوم مسيرة قائد استثنائي، ورؤية لم تكتفِ بإلهام العالم، بل أعادت تعريف معنى الريادة وصناعة المستقبل».

وأضاف سموه: «منه تعلّمنا أن المركز الأول ليس هدفاً، بل مسؤولية دائمة، وأن الأثر الحقيقي للقيادة يُقاس بما نصنعه للناس وللوطن».

وتابع سموه: «كل عام ودبي وأهلها بخير في ظلّ بوراشد».

رؤية

منصور بن محمد: محمد بن راشد قهر المستحيل وجعل المستقبل واقعاً نعيشه اليوم

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قهر المستحيل، وجعل المستقبل واقعاً نعيشه اليوم، برؤية خلّاقة ومشاريع مبتكرة.

وقال سموه في حسابه على منصة «إكس»: «نحتفي بسيرة حافلة من الإنجاز والريادة... محمد بن راشد قهر المستحيل، وجعل المستقبل واقعاً نعيشه اليوم، برؤية خلّاقة ومشاريع مبتكرة ومبادرات نوعية تركت أطيب الأثر في قلوب الملايين... كل عام وأنت فخرنا وقائدنا وقدوتنا، وكل عام ومسيرتك مصدر إلهام لأجيال تعلمت منك عشق المركز الأول».

ريادة

لطيفة بنت محمد: كل عام وأنت قلب دبي وفرحة أهلها.. وقصة ريادة ألهمت العالم

كما أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قصة ريادة ألهمت العالم. وقالت سموها في تدوينة عبر منصة «إكس»: «كل عام وأنت قلب دبي وفرحة أهلها.. وقصة ريادة ألهمت العالم.

حفظك الله لنا وللوطن وأهله».

منهج

أنور قرقاش: سموه قائد استثنائي جعل من الطموح منهجاً ومن الإنجاز ثقافة

من جهته، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قائد استثنائي جعل من الطموح منهجاً ومن الإنجاز ثقافة ومن الإيجابية أسلوب قيادة وإلهام.

وقال معاليه في حسابه على منصة «إكس»: «نحتفي اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، قائد استثنائي جعل من الطموح منهجاً ومن الإنجاز ثقافة ومن الإيجابية أسلوب قيادة وإلهام». وأضاف معاليه: «كل عام وسموه بخير، داعين الله أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يبارك جهوده ويواصل مسيرة الخير والريادة لدولة الإمارات».

حمدان بن محمد:

محمد بن راشد صنع الإنجازات وعلّمنا أن المستحيل مجرد كلمة

كل عام وأنت ملهمنا وفخرنا وذخرنا يا بوراشد

مكتوم بن محمد:

محمد بن راشد قائد صنع الإلهام وهزم المستحيل

نحتفي بمسيرة من الفخر وإرث لا يندثر وأثر ممتد في الإنسان والوطن

أحمد بن محمد:

نحتفي بقائد علّمنا أن الطموح لا يعرف حدوداً.. منك تعلّمنا العزم وبك نفخر

على نهج محمد بن راشد نواصل المسيرة من أجل شعبنا ووطننا