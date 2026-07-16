20 ألف فرصة ضمن معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف

دبي - مريم العدان وسارة الكواري

انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ9 من معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف، برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، وتستمر حتى 17 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 55 جهة من القطاعين الحكومي والخاص وشبه الحكومي، إلى جانب 9 مؤسسات للتعليم العالي، بهدف دعم وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل واستكمال مسيرتهم التعليمية.

وافتتح معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، فعاليات المعرض، بحضور اللواء الركن عيسى راشد المهيري، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وقام معاليه بجولة في أروقة المعرض، اطلع خلالها على الفرص الوظيفية والمبادرات والبرامج التي تقدمها الجهات المشاركة، والهادفة إلى تأهيل وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية للإسهام في مختلف القطاعات الحيوية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز تنافسية دولة الإمارات.

ويقام المعرض برعاية وزارة الدفاع، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتنظمه شركة إندكس للمؤتمرات والمعارض «عضو إندكس القابضة»، بدعم من إندكس للإعلام، وأكاديمية أدنوك الفنية، ومجموعة إيدج، وجامعة كلباء، وجامعة الذيد، وسبيس 42، وكليات التقنية العليا، وشركة إس إل بي، ومجموعة بن حمودة.

وقال طارق عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لاندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، أن المعرض يضم هذا العام أكثر من 55 جهة عارضة، ويوفر ما يزيد على 20 ألف فرصة وظيفية، إلى جانب أكثر من 12 ألف فرصة تعليمية، بما يمنح مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها خيارات متنوعة لبناء مستقبلهم المهني والأكاديمي.

موضحاً أن المعرض يمثل منصة متكاملة تساعد المجند بعد انتهاء الخدمة الوطنية على اختيار المسار الذي يتناسب مع طموحاته، سواء بالالتحاق بالجهات المدنية أو العسكرية أو استكمال دراسته في مؤسسات التعليم العالي المشاركة، وبما يعزز جاهزية الشباب الإماراتي للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

ويوفر المعرض منصة متكاملة للتوظيف والإرشاد والتطوير المهني، بما يعزز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق جديدة أمامها في مختلف القطاعات.

وحسب هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تمثل الدورة الـ9 من المعرض منصة وطنية تجمع مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وخريجيها مع جهات التوظيف والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في دعم مسيرتهم المهنية والأكاديمية.

فالمعرض يجسد نهج القيادة الرشيدة في الاستثمار في الكفاءات الوطنية، انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العنصر البشري.

مشيراً إلى أن الحدث يوفر للشباب فرصة للاطلاع على المسارات المهنية والتعليمية التي تتوافق مع طموحاتهم، سواء الراغبين في الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة دراستهم.

وشهد اليوم الأول من المعرض إقبالاً لافتاً من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وخريجيها، حيث استقطبت أجنحة الجهات المشاركة أعداداً كبيرة من الباحثين عن فرص العمل واستكمال الدراسة.

كما أجرت العديد من الجهات مقابلات توظيف أولية، فيما قدمت للزوار شرحاً حول الوظائف والتخصصات المطلوبة وآليات التقديم، وسط تفاعل كبير من الشباب الذين حرصوا على التعرف إلى الفرص المهنية والتعليمية المتاحة، بما يعزز جاهزيتهم للانطلاق في مسيرتهم العملية والأكاديمية.