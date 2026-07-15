نهيان بن مبارك: صندوق الوطن منصة لبناء مهارات الأجيال

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن البرامج الصيفية للصندوق في نسختها الرابعة تمثل تجسيداً عملياً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تضع الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وتعزيز هويته وقيمه الأصيلة في مقدمة الأولويات الوطنية.

وأشار معاليه إلى أن المشاركة الواسعة من الطلبة والمدارس والمراكز الثقافية والجامعات تعكس أهمية هذه المبادرات ودورها في توفير بيئة تعليمية وإبداعية، تستثمر أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية، من خلال أنشطة تراثية ومعرفية ومسابقات تركز على القيم الأصيلة والشخصيات التاريخية الإماراتية، وتشجع الإبداع،وتعزز اللغة العربية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمعاليه في مدارس الإمارات الوطنية ومراكز التميز للتدريب التقني والمهني، اطلع خلالها على سير أعمال وأنشطة النسخة الرابعة من البرامج الصيفية لصندوق الوطن، التي تنظم هذا العام تحت شعار «فخور بالإمارات»، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات التربوية.

وشملت الجولة زيارة الورش المهنية والتقنية الرئيسية، التي صممت لبناء قدرات الطلبة، وتوجيه طاقاتهم نحو قطاعات المستقبل، بالتوازي مع ترسيخ الهوية الوطنية لديهم، بمشاركة الطلبة المتميزين والمبدعين من 22 مدرسة مشاركة في البرامج الصيفية.

وأكد معاليه أن صندوق الوطن نجح خلال السنوات الماضية في تحويل الإجازة الصيفية من مجرد وقت فراغ إلى منصة تربوية وإبداعية وتنموية متكاملة، تسهم في صقل مهارات الأجيال الجديدة، وإعدادهم معرفياً وأخلاقياً.

وأشار معاليه إلى أن ما شاهده خلال الجولة يعكس تكامل جهود المؤسسات التعليمية والمبدعين وأولياء الأمور للحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي، وتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية، إلى جانب تمكين الطلبة من أدوات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. وخلال الجولة اطلع معاليه على عدد من المسارات التدريبية المتخصصة.

حيث زار قسم تكنولوجيا النجارة، وتابع نماذج وتصاميم خشبية، نفذها الطلبة باستخدام الآلات الحديثة، وبرامج التصميم الرقمي، مشيداً بدمج الحرف التقليدية مع التطبيقات الهندسية الحديثة.

كما تابع التطبيقات العملية في ورش الطهي والخدمات والسياحة والضيافة، والتي تضمنت إعداد الأطباق التراثية وتطوير مهارات إدارة خدمات الضيافة وفق معايير عالمية مع الحفاظ على الطابع الإماراتي الأصيل.

واطلع معاليه في مختبر تكنولوجيا المباني الذكية على مشاريع لأنظمة تحكم بيئي ومبانٍ مستدامة، تعتمد على إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.