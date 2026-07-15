إطلاق برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه

ويجمع البرنامج نحو 100 شاب وشابة من ستة أقاليم حول العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الأكثر تعرضاً للإجهاد المائي، وتشمل أفريقيا، والدول العربية، وآسيا والمحيط الهادئ.
وخلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2026، سيخوض المشاركون رحلة افتراضية لبناء القدرات، تجمع بين التدريب التأسيسي، والمسارات التخصصية، والتفاعل المباشر مع الوفود الوطنية والشركاء المؤسسيين.
ويلي ذلك إتاحة الفرصة للمشاركين المختارين للإسهام في أحد الحوارات التفاعلية الستة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر 2026.
وبالتعاون مع نخبة من الشركاء الدوليين، من بينهم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الشباب الأخضر الأفريقية (GAYO)، ومنظمة «ووتر آيد» (WaterAid). وتسهم هذه الشراكة في توفير منصة تمكّن الشباب من إيصال أصواتهم، وتعزيز العمل الجماعي من أجل مستقبل مستدام للمياه.
وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: «نؤمن في مركز الشباب العربي بأن تمكين الشباب هو استثمار في مستقبل يقوم على التعاون والاستدامة.
ويجسد هذا البرنامج التزامنا بتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات والرؤية العالمية، التي تمكنهم من الإسهام بفاعلية في الحوار الدولي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وانطلاقاً من رؤية دولة الإمارات نحو تعزيز الشراكات وربط مختلف المناطق حول العالم، نواصل العمل على تمكين القيادات الشابة من مد جسور التواصل بين الثقافات، والمشاركة الفاعلة في صياغة حلول للتحديات العالمية المشتركة».
وسيوفر «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه» منصة تمكّن القيادات الشابة من المشاركة الفاعلة في دبلوماسية المياه العالمية، وتعزيز إسهامهم البنّاء في مسيرة التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وما بعده».
ومن جانبها، أكدت كيت هامبتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال (CIFF)، أهمية الاستثمار في الشباب وتمكينهم من المشاركة في صياغة مستقبل حوكمة المياه، قائلة: «إن تحقيق أثر حقيقي في حياة الشباب يبدأ بالاستماع إليهم والاستثمار في قدراتهم. وقد أكد الشباب بوضوح أن محدودية الوصول إلى المياه باتت تقيّد فرصهم وإمكاناتهم».
والدعم المؤسسي اللازمين للمشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر وما بعده، ليكونوا رواداً في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المناخية والاجتماعية. وبعد إطلاق البرنامج خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك، أصبح باب التقديم مفتوحاً الآن أمام الشباب من مختلف أنحاء العالم.