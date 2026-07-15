إطلاق مشروع الدورة الـ 6 لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار

وبدأت الجولة بعقد الاجتماع الافتتاحي لإطلاق مشروع «راين لاند» الذي يقوده الدكتور أوليفر برانش، باحث أول في معهد الفيزياء والأرصاد الجوية بجامعة هوهنهايم في ألمانيا، ومنسق مرصد التفاعلات بين الأرض والغلاف الجوي. ويمثل الاجتماع انطلاق مرحلة التنفيذ العلمي والتشغيلي للمشروع الذي يهدف إلى دراسة إمكانية تعزيز هطول الأمطار من خلال إحداث تعديلات محدودة في خصائص سطح الأرض وتضاريسه.
ما يمكّن البرنامج من مواصلة تطوير حلول مبتكرة في مجال الاستمطار بالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتقدمة في علوم الغلاف الجوي والأرصاد، كما تشكل هذه الجولات فرصة للاطلاع على أحدث الأساليب العلمية والممارسات التشغيلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لتطوير علوم الاستمطار وتقنياته».
لا سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. ومن خلال دعم هذا النوع من الأبحاث المتقدمة، يواصل البرنامج جهوده لتطوير أساليب أكثر فاعلية واستدامة في مجال الاستمطار، واستكشاف مسارات علمية جديدة تسهم في تعزيز فهم العمليات الجوية المرتبطة بتشكل الأمطار».