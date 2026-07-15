إطلاق مشروع الدورة الـ 6 لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار

أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار عن إطلاق مشروع الدورة الـ6 بعنوان «تعزيز هطول الأمطار من خلال تعديل الغطاء الأرضي والتضاريس - راين لاند»، وذلك خلال جولة تعريفية نفذها في عدد من المدن الألمانية.

وبدأت الجولة بعقد الاجتماع الافتتاحي لإطلاق مشروع «راين لاند» الذي يقوده الدكتور أوليفر برانش، باحث أول في معهد الفيزياء والأرصاد الجوية بجامعة هوهنهايم في ألمانيا، ومنسق مرصد التفاعلات بين الأرض والغلاف الجوي. ويمثل الاجتماع انطلاق مرحلة التنفيذ العلمي والتشغيلي للمشروع الذي يهدف إلى دراسة إمكانية تعزيز هطول الأمطار من خلال إحداث تعديلات محدودة في خصائص سطح الأرض وتضاريسه.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ورئيس المركز الوطني للأرصاد: «تأتي هذه الجولة التعريفية في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه المركز الوطني للأرصاد لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار لتوسيع شراكاته البحثية مع أبرز الخبراء والمؤسسات العلمية على مستوى العالم.

ما يمكّن البرنامج من مواصلة تطوير حلول مبتكرة في مجال الاستمطار بالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتقدمة في علوم الغلاف الجوي والأرصاد، كما تشكل هذه الجولات فرصة للاطلاع على أحدث الأساليب العلمية والممارسات التشغيلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لتطوير علوم الاستمطار وتقنياته».

من جهتها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ومديرة إدارة البحوث وتحسين الطقس في المركز الوطني للأرصاد: «يمثل إطلاق مشروع (راين لاند) خطوة مهمة في توسيع نطاق الأبحاث التي تدرس التفاعلات بين سطح الأرض والغلاف الجوي ومدى تأثيرها في أنماط هطول الأمطار.

لا سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. ومن خلال دعم هذا النوع من الأبحاث المتقدمة، يواصل البرنامج جهوده لتطوير أساليب أكثر فاعلية واستدامة في مجال الاستمطار، واستكشاف مسارات علمية جديدة تسهم في تعزيز فهم العمليات الجوية المرتبطة بتشكل الأمطار».