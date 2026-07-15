أحمد بن شعفار: الكفاءات الشابة تقود تحوّل قطاع الطاقة نحو مستقبل مستدام

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، إن الشباب يمثلون قوة أساسية في صناعة المستقبل، وإن تمكينهم بالمعارف والمهارات الحديثة يعدّ ركيزة لتعزيز قدرتهم على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف أن دولة الإمارات أولت الشباب اهتماماً استثنائياً، وجعلت من الاستثمار في قدراتهم، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والاستدامة والتقنيات الحديثة، محوراً رئيسياً لتعزيز التنافسية وبناء اقتصاد معرفي متقدم قائم على الابتكار والكفاءة والاستدامة.

وأوضح أن «إمباور» تواصل تطوير مهارات الشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية في دعم جاهزية قطاع تبريد المناطق لمتطلبات المستقبل، من خلال توفير ورش تدريبية وبرامج للتطوير المهني والمعرفي والأكاديمي لموظفيها وموظفاتها من الشباب، بما يسهم في تعزيز خبراتهم وتنمية قدراتهم.وأكد حرص المؤسسة على توفير بيئة عمل محفزة تدعم نمو الكفاءات الشابة، وتمكنها من المشاركة في تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الأخضر.