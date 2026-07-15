إطلاق «صيف بلا حوادث» تعزيزاً لمنظومة الأمن والسلامة المرورية

تحت رعاية وزارة الداخلية ومجلس المرور الاتحادي، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع شركة «إينوك أوتو برو»، حملة «صيف بلا حوادث»، تعزيزاً لمنظومة الأمن والسلامة المرورية، وترسيخاً للوعي الذي يجعل من مستخدم الطريق شريكاً حقيقياً في حماية الأرواح والممتلكات.

وشهد إطلاق الحملة اللواء أحمد عبدالله شهيل، المدير العام لمجلس القضاء الشرطي في شرطة دبي، والعميد عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف، والعقيد طلال المنصوري، مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور.

والمقدم راشد حميد بن هندي، عضو المجلس المروري الاتحادي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، والسيد زيد عبدالرحمن القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في «إينوك أوتو برو»، إلى جانب عدد من الضباط والحضور. وقال العقيد طلال المنصوري:

«أصبحت وفيات الحوادث المرورية تمثل خطراً بالغاً على سلامة مستخدمي الطريق، ولمواجهة هذه التحديات سخّرت القيادات الشرطية جميع الإمكانات المتاحة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، سعياً إلى وضع الحلول المناسبة للحد من وفيات الحوادث المرورية، واضعة نصب أعينها تحقيق أعلى معدلات النجاح للمؤشر الوطني المتمثل في خفض نسبة وفيات حوادث الطرق».