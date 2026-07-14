6 أدلة تنفيذية لدعم منظومة الإعلام الحكومي في عجمان

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إطلاق ستة أدلة تنفيذية متخصصة لترجمة سياسة الإعلام الحكومي في الإمارة إلى ممارسات وإجراءات عملية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تكامل منظومة الإعلام الحكومي، وتوحيد الممارسات المهنية، ورفع كفاءة فرق الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية.

وتشمل الأدلة التنفيذية: الدليل الإعلامي للمنصات الرقمية، والدليل التنظيمي للتواصل مع الإعلام، ودليل الرصد والتحليل الإعلامي، ودليل إدارة الإعلام في الأزمات، ودليل المتحدث الرسمي في إمارة عجمان، ودليل المحتوى الإعلامي.

وتغطي الأدلة مختلف مجالات العمل الإعلامي الحكومي، بدءاً من صناعة المحتوى وإدارة المنصات الرقمية والتواصل مع وسائل الإعلام، مروراً بالرصد والتحليل وقياس الأثر الإعلامي، وصولاً إلى إدارة الإعلام في الأزمات وتعزيز جاهزية المتحدثين الرسميين، بما يسهم في تطوير منظومة إعلام حكومي أكثر تكاملاً وكفاءة.

وأكد محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن إطلاق الأدلة التنفيذية يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة الإعلام الحكومي في الإمارة، ويجسد الانتقال بسياسة الإعلام الحكومي من إطارها التنظيمي إلى مرحلة التطبيق المؤسسي.

وقال: إن المكتب يعمل على بناء منظومة إعلام حكومية متكاملة تستند إلى معايير مهنية واضحة، وتواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي، لافتاً إلى أن الأدلة الستة تمثل أدوات عملية لدعم الجهات الحكومية وفرق الإعلام والاتصال، وتعزيز قدرتها على التخطيط والاستجابة والتواصل المؤثر مع مختلف فئات الجمهور.

من جانبها، قالت أمل إبراهيم البلوشي، مدير إدارة التطوير الإعلامي بالمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إن الأدلة صممت لتكون مرجعيات عملية ومرنة تدعم فرق الإعلام والاتصال في أداء مهامها اليومية، وتوفر لها منهجيات وإجراءات واضحة في مختلف مجالات العمل الإعلامي.