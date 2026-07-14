برعاية منصور بن زايد ..انطلاق الدورة الـ 22 لمهرجان «ليوا للرطب» اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الــ 22 من مهرجان ليوا للرطب الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ويستمر حتى 23 الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة بأبوظبي.

يأتي تنظيم المهرجان بالتزامن مع موسم الرطب في الدولة، بهدف ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وإبراز مكانتها في المجتمع الإماراتي، إلى جانب الإسهام في استدامة القطاع التراثي والزراعي، وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة في الدولة، وصون التراث الإماراتي ونقله للأجيال المقبلة.

إضافة إلى تفعيل الحركة الاقتصادية وتنشيطها في منطقة الظفرة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وإبراز جهود إمارة أبوظبي للتوعية بالزراعة الحديثة.

وقال عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، إن المهرجان يقدم 23 مسابقة خُصص لها 295 جائزة بإجمالي نحو 8 ملايين درهم، تشمل 11 مسابقة لمزاينة الرطب، و7 مسابقات للفواكه، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لمحاضر ليوا الشرقية والغربية ومدن الظفرة، إلى جانب مسابقة أجمل مخرافة رطب، ومسابقة إبداع من جذع النخلة.

وأضاف أن المهرجان يضم سوقاً تراثياً، وركناً للحرف، إلى جانب سوق بيع الرطب وفسائل النخيل والأدوات الزراعية، وركن للأطفال يغرس فيهم روح التعاون والعمل الجماعي علاوة على عروض الفنون الشعبية والمسابقات التفاعلية اليومية والفقرات التوعوية على المسرح، وغيرها من الأنشطة بانتظار الزوار.

ويشهد اليوم الأول من «ليوا للرطب» استلام وتحكيم الرطب المشارك في مسابقتي الدباس وخرايف البيت، فيما سيتم الإعلان عن النتائج في اليوم الثاني، واستلام وتحكيم وإعلان نتائج مسابقة أكبر عذج، والتسجيل في مسابقة المزرعة النموذجية لفئات (محاضر ليوا الشرقية والغربية ومزارع مدن الظفرة) فيما تم أمس الاثنين استلام الأعمال المشاركة في مسابقة إبداع من جذع النخلة.