سلطان القاسمي يعلن عن مشروعين سكنيين ومصنع لتجفيف الأسماك في كلباء

مبيناً سموه قرب انطلاق مهرجان المالح والصيد البحري بدبا الحصن، ومهرجان الجاشع والسحناة في كلباء. كما كشف سموه عن مشروع إنشاء مصنع لتجفيف الأسماك في كلباء، معلناً سموه أن الإنتاج سيبدأ العام المقبل، وأعلن سموه عن مشروعين سكنيين في مدينة كلباء ضمن توسعتين داخل البحر يضمان مباني بأعداد كبيرة تتيح فرصة السكن على الساحل للراغبين في ذلك.
كما سيأتي مهرجان المالح والصيد البحري بدبا الحصن يوم 27 أغسطس المقبل، ومهرجان الجاشع والسحناة في كلباء يوم 24 سبتمبر المقبل، ونحن نخص كلباء بالجاشع والسحناة لأن العمل جارٍ الآن لإنشاء مصنع في المدينة متخصص في تجفيف الأسماك بطريقة علمية؛ وسيبدأ في الإنتاج العام المقبل بإذن الله».
ولكن لم يحدث ذلك نظراً لعدم جاهزية الموقع بسبب وجود عزب، فأعطيناهم مكاناً آخر بجوار مدرسة فيكتوريا؛ به ساحة كبيرة لتبنى فيها صالة كبيرة للمعارض، وذلك لتوسيع موقعهم، وبالنسبة للعزب؛ نحن لا نضغط على الناس إنما فقط نقول لهم تحركوا قليلاً، وبإذن الله سيتم تجهيز المكان وسيقام المهرجان في 24 سبتمبر المقبل. كما سيبدأ العمل لتوسيع مساحة غرفة التجارة في خورفكان».
توسع
ولذلك نحن نتوسع بمشاريع الإسكان في كلباء ليتمكن الراغب في العيش على البحر من فعل ذلك، حيث قمنا بعمل توسعتين داخل البحر لبناء مشروعين سكنيين يضمان مباني بأعداد كبيرة، علماً بأن البحر محمي من الأعاصير بكاسر أمواج تحت الماء.
كما أن الأمواج على سطح الماء تتحرك بانسياب إلى الجهة الأخرى دون أن تعود بسبب وجود زراعة تمنع المياه من الدخول، وبإذن الله ستضيف هذه المساكن لمدينة كلباء إضافة جميلة، وبحمد الله التطوير سريع جداً في إمارة الشارقة وبدون خلل.
حيث يجري تطوير كل منطقة بما يناسب طبيعتها الخاصة، فتطوير المنطقة الوسطى تم بالتركيز على الزراعة والمحافظة على خصوصية البادية دون مساس، ونلاحظ أن التوسع يأتي في منطقة خاصة للزوم تكوين المدن.
كما نجد أن الأحياء في المنطقة الوسطى مبعدة، فمثلاً في منطقة المدام نجد طريقاً دائرياً به قرى وكل قرية حي من أحياء البادية، فنحن نعطي كل مكان ميزته الخاصة».