سلطان القاسمي يعلن عن مشروعين سكنيين ومصنع لتجفيف الأسماك في كلباء

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تقدم العديد من المهرجانات والفعاليات المميزة في مختلف مدن الإمارة، متوجهاً سموه لها بالشكر على جميع مبادراتها.

مبيناً سموه قرب انطلاق مهرجان المالح والصيد البحري بدبا الحصن، ومهرجان الجاشع والسحناة في كلباء. كما كشف سموه عن مشروع إنشاء مصنع لتجفيف الأسماك في كلباء، معلناً سموه أن الإنتاج سيبدأ العام المقبل، وأعلن سموه عن مشروعين سكنيين في مدينة كلباء ضمن توسعتين داخل البحر يضمان مباني بأعداد كبيرة تتيح فرصة السكن على الساحل للراغبين في ذلك.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «الخط المباشر»: «غرفة تجارة وصناعة الشارقة تنظم العديد من المهرجانات والفعاليات الجميلة والمفيدة؛ والناس تطالب بأشياء إضافية وأنا سأجيب بالنيابة عن الغرفة، فجميع الجهات في إمارة الشارقة تعمل وتقدم، فالغرفة تقيم فعاليات مثل مهرجان الذيد للرطب، ومهرجان خورفكان للمانجو.

كما سيأتي مهرجان المالح والصيد البحري بدبا الحصن يوم 27 أغسطس المقبل، ومهرجان الجاشع والسحناة في كلباء يوم 24 سبتمبر المقبل، ونحن نخص كلباء بالجاشع والسحناة لأن العمل جارٍ الآن لإنشاء مصنع في المدينة متخصص في تجفيف الأسماك بطريقة علمية؛ وسيبدأ في الإنتاج العام المقبل بإذن الله».

واستطرد سموه قائلاً: «نحن نشكر غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تبرعهم بهذه المصانع في جبل ديم، وكانت الغرفة ستقيم في مقرها بكلباء احتفالاً لمهرجان الجاشع والسحناة.

ولكن لم يحدث ذلك نظراً لعدم جاهزية الموقع بسبب وجود عزب، فأعطيناهم مكاناً آخر بجوار مدرسة فيكتوريا؛ به ساحة كبيرة لتبنى فيها صالة كبيرة للمعارض، وذلك لتوسيع موقعهم، وبالنسبة للعزب؛ نحن لا نضغط على الناس إنما فقط نقول لهم تحركوا قليلاً، وبإذن الله سيتم تجهيز المكان وسيقام المهرجان في 24 سبتمبر المقبل. كما سيبدأ العمل لتوسيع مساحة غرفة التجارة في خورفكان».

توسع

وأضاف سموه: «بعد أن أتممت تخطيط مدينة كلباء، أريد أن أتحدث عن البقعة الموجودة على الساحل، فقاطنو هذه البقعة لا يمكننا نقلهم للعيش بين الصخور أو الجبال، وذلك لأن طبيعة حياتهم بالكامل ارتبطت بالماء وليس بالأحجار، فلو انتقل قاطن الساحل للعيش في الجبال سيكسر ولو انتقل قاطن الجبال للعيش على الساحل سيُعصر.

ولذلك نحن نتوسع بمشاريع الإسكان في كلباء ليتمكن الراغب في العيش على البحر من فعل ذلك، حيث قمنا بعمل توسعتين داخل البحر لبناء مشروعين سكنيين يضمان مباني بأعداد كبيرة، علماً بأن البحر محمي من الأعاصير بكاسر أمواج تحت الماء.

كما أن الأمواج على سطح الماء تتحرك بانسياب إلى الجهة الأخرى دون أن تعود بسبب وجود زراعة تمنع المياه من الدخول، وبإذن الله ستضيف هذه المساكن لمدينة كلباء إضافة جميلة، وبحمد الله التطوير سريع جداً في إمارة الشارقة وبدون خلل.

حيث يجري تطوير كل منطقة بما يناسب طبيعتها الخاصة، فتطوير المنطقة الوسطى تم بالتركيز على الزراعة والمحافظة على خصوصية البادية دون مساس، ونلاحظ أن التوسع يأتي في منطقة خاصة للزوم تكوين المدن.

كما نجد أن الأحياء في المنطقة الوسطى مبعدة، فمثلاً في منطقة المدام نجد طريقاً دائرياً به قرى وكل قرية حي من أحياء البادية، فنحن نعطي كل مكان ميزته الخاصة».

واختتم سموه قائلاً: «نقول لغرفة تجارة وصناعة الشارقة شكراً على كل ما تقدمونه، وموعدنا بإذن الله 24 سبتمبر في كلباء بمهرجان الجاشع والسحناة، ونحن نقول لمدينة كلباء مبروك على كل هذه المشروعات، والعمل متسارع الآن في تطوير الصرف الصحي، لنتمكن من الترصيف وإضافة الأشجار الجميلة».