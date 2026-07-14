سعود بن صقر: ملتزمون بتهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للابتكار

سموه يستقبل القنصل العام لروسيا الاتحادية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفداً من بنك رأس الخيمة الوطني وشركة ماستركارد.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهمية تطوير قطاع الخدمات المالية، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية الداعمة للابتكار وأثرها في الارتقاء بتجارب العملاء.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، التزام إمارة رأس الخيمة بمواصلة تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفّزة للابتكار، تستقطب الشركات العالمية الرائدة، وتعزز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتدعم مسيرة التنمية طويلة الأجل في الإمارة، وترسّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي.

وشهد سموه توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة بين بنك رأس الخيمة الوطني وشركة ماستركارد.

علاقات

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، ماكسيم فلاديميروف، القنصل العام لروسيا الاتحادية في دبي، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل الروسي، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع روسيا الاتحادية في شتى المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر ماكسيم فلاديميروف عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات بين دولة الإمارات وبلاده، والنهضة الحضارية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على مختلف الصُعد.