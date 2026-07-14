500 شاب عربي يتهيأون لمهارات المستقبل

أعلن مركز الشباب العربي فتح باب التسجيل في برنامج «تمكين الجاهزية المهنية للشباب العربي»، الذي ينظمه بالتعاون مع شركة «لينكدإن»، بهدف تمكين 500 شاب وشابة من مختلف أنحاء الوطن العربي من اكتساب المهارات المهنية والتقنية الأكثر طلباً في سوق العمل، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة، وبناء مسارات مهنية أكثر تنافسية واستدامة.

وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس المركز: «التغيرات التي تطرأ يومياً في شتى المجالات العملية أعادت تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة والأدوات المستخدمة ضمن مختلف القطاعات، ما يجعل الاستثمار في تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم للمستقبل أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية مجتمعاتنا وضمان استدامة تنميتها.

ومن هذا المنطلق يأتي برنامج تمكين الجاهزية المهنية للشباب العربي ليمنح الشباب فرصة الوصول إلى أدوات تعلم عالمية المستوى، واكتساب مهارات عملية، ومعارف متخصصة تمكنهم من بناء مسارات مهنية أكثر جاهزية ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل».

وأضاف معاليه: «نؤمن في مركز الشباب العربي بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأهم في مستقبل منطقتنا. ومن خلال شراكتنا مع «لينكدإن»، فإننا نعمل على تمكين الشباب العربي من اكتساب المهارات المطلوبة للمستقبل، وتعزيز تنافسيتهم وقدرتهم على الابتكار، بما يدعم بناء جيل مؤهل للإسهام في اقتصاد المعرفة وقيادة التنمية المستدامة في العالم العربي».

من جانبه، قال فراس أبوحمزة، رئيس القطاع الحكومي في «لينكدإن» الشرق الأوسط: «تهدف هذه المبادرة إلى الاستثمار في قدرات الشباب العربي وتعزيز جاهزيتهم المهنية بما يتوافق مع أولويات ومتطلبات سوق العمل.

ومن خلال منصة (LinkedIn Learning)، نسعى إلى توفير محتوى تعليمي عالمي المستوى، وتمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم، وبناء مسارات مهنية أكثر تنافسية، والاستعداد بثقة لفرص المستقبل».

ويمتد البرنامج 5 أشهر، ويجمع بين التعلم الرقمي المتخصص، والشهادات المهنية المعتمدة، والتوجيه المهني، ومتابعة تقدم المشاركين، بما يسهم في تحقيق أثر مهني وشخصي ملموس.

ويتيح البرنامج 10 مسارات تعليمية متخصصة عبر منصة (LinkedIn Learning)، تشمل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والتطوير الرقمي، والتسويق الرقمي، إلى جانب التطوير المهني، والقيادة والإدارة، والتخطيط للمسار الوظيفي، وريادة الأعمال والعمل الحر.

كما يتضمن البرنامج مراحل التسجيل والاختيار، وجلسات تعريفية وإرشادية، ومتابعة دورية للمشاركين، إلى جانب جلسات متخصصة حول بناء الهوية المهنية، وتطوير شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف توجهات التوظيف الحديثة، قبل تقييم مخرجات البرنامج وقياس أثره بعد انتهائه.

سلطان النيادي:

الاستثمار في الشباب وتأهيلهم للمستقبل أولوية لتعزيز تنافسية مجتمعاتنا

البرنامج يمنح الشباب أدوات عالمية لبناء مسارات مهنية أكثر جاهزية ومرونة