إصدارات إماراتية تثري منصة «بوك كابيتال» الماليزية

وقّعت شركة منصة للتوزيع، أول من أمس، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، مذكرة تفاهم مع مؤسسة مدينة الكتاب الماليزية، بهدف تعزيز حضور الكتاب الإماراتي والمحتوى العربي في السوق الماليزية من خلال إتاحة إصدارات دور النشر الإماراتية عبر منصة «بوك كابيتال» الرقمية، إحدى المنصات الرقمية المعتمدة في ماليزيا لتوزيع الكتب وبيعها.

وستعمل شركة منصة للتوزيع، بموجب المذكرة، على إتاحة إصدارات دور النشر الإماراتية من خلال منصة «بوك كابيتال» التابعة لمؤسسة مدينة الكتاب الماليزية، بينما ستتولى المؤسسة دعم حركة توزيع هذه الإصدارات داخل ماليزيا، وتسهيل وصول الناشرين الإماراتيين إلى السوق المحلي عبر إحدى أبرز المنصات الوطنية المتخصصة في بيع الكتب وتوزيعها في البلاد.

ويتضمن الاتفاق التعاون في إدراج أكثر من 3000 عنوان من إصدارات الناشرين الإماراتيين التي تتولى شركة منصة توزيعها، على منصة «بوك كابيتال»،