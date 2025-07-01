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الإمارات

سعود بن صقر: شراكة الإمارات والهند فرص واعدة للتنمية الاقتصادية المستدامة

  • استقبل وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي
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وام

رأس الخيمة
سعود بن صقر مستقبلاً إتش دي كوماراسوامي
وام
سعود بن صقر مستقبلاً إتش دي كوماراسوامي

استعراض التعاون في قطاع الصلب والصناعات الثقيلة وأهمية بناء شراكات استراتيجية تواكب تطلعات التنمية المستدامة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، إتش دي كوماراسوامي، وزير الصلب والصناعات الثقيلة في جمهورية الهند، الذي يزور الدولة حالياً، يرافقه سنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمعالي الوزير والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في المجال الصناعي، بما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

تعاون

وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك بين رأس الخيمة والهند في قطاع الصلب والصناعات الثقيلة، وأهمية بناء شراكات استراتيجية تواكب تطلعات التنمية المستدامة، وتدعم المبادرات الصناعية لكلا الجانبين.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حرص إمارة رأس الخيمة على تعزيز التعاون مع جمهورية الهند، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتينة، والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، وما تحمله من فرص واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأعرب معالي إتش دي كوماراسوامي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز أطر التعاون مع دولة الإمارات، وبناء شراكات جديدة تسهم في دعم التقدّم وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، ومشيداً بما حققته إمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية شاملة، لا سيما في قطاعات الصناعة والاستثمار والسياحة.