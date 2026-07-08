عمار بن حميد: ترسيخ مكانة عجمان كواحدة من أفضل المدن للعيش والاستثمار

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أجندة بلدية عجمان AM30x30، وذلك عبر تنفيذ 30 مشروعاً ضمن 5 حزم استراتيجية وبتكلفة 1.8 مليار درهم.

وتمثل الأجندة خارطة طريق حضرية متكاملة، تجسد مستهدفات رؤية عجمان 2030، وتهدف إلى تعزيز ازدهار الإمارة وجاذبيتها وجمالها، وترسخ مكانتها نموذجاً حضرياً متقدماً، يرتقي بجودة حياة الإنسان، ويعزز رفاه المجتمع في عجمان.

وتنسجم أيضاً مع توجهات عام الأسرة، حيث تضع الإنسان والأسرة بصميم أولوياتها، عبر تطوير بنية تحتية متكاملة، وتعزيز كفاءة التنقل، وتوسيع المساحات الخضراء، والمرافق المجتمعية، بما يسهم في بناء بيئة حضرية مستدامة تعزز الترابط الأسري، وتواكب النمو العمراني والسكاني، وتلبي تطلعات الأجيال القادمة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن إطلاق أجندة بلدية عجمان AM30x30 يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الرامية إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار.

وقال سموه إن تنفيذ 30 مشروعاً حضرياً وتنموياً بتكلفة 1.8 مليار درهم، يجسّد التزام عجمان بالاستثمار في البنية التحتية المستدامة، كونها حجر أساس، لتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.من جانبه، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، إنّ أجندة بلدية عجمان AM30x30 تمثل خارطة طريق طموحة لمستقبل الإمارة.

وتجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، لمواصلة تنفيذ مشاريع تنموية تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتها.

وأكد عبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن اعتماد أجندة بلدية عجمان AM30x30 يأتي ترجمة لدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وبإشراف ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، لترجمة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية إلى مشاريع ومبادرات تنموية ملموسة، تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة، وترسيخ مكانتها نموذجاً حضرياً متقدماً.