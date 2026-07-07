«زايد لأصحاب الهمم» تؤكد دور الأسرة شريكاً رئيساً في رحلة التأهيل والتمكين

أكدت هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن الأسرة تمثل الشريك الرئيس في نجاح منظومة التأهيل والتمكين، وأن الاستثمار في قدرات أصحاب الهمم يبدأ ببناء شراكة حقيقية ومستدامة مع أولياء الأمور، باعتبارهم الركيزة الأساسية في دعم أبنائهم ومساندتهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم والاندماج الفاعل في المجتمع.

جاء ذلك خلال ملتقى أسر أصحاب الهمم الذي نظمته إدارة التأهيل الزراعي والمهني بالهيئة تحت شعار «لأنهم يستحقون الأفضل»، بمشاركة واسعة من أولياء الأمور وأسر المنتسبين.

وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل المباشر مع الأسر، وإشراكها في تطوير البرامج التعليمية والتأهيلية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق أفضل المخرجات لمنتسبيها.

وأتاح الملتقى مساحة للحوار المباشر بين أولياء الأمور والمعلمين والمدربين والكوادر المتخصصة، لتعزيز تبادل الخبرات ومناقشة الخطط التعليمية والتأهيلية للمنتسبين، واستعراض أفضل الممارسات التي تدعم تطورهم، بما يعزز فرص استقلاليتهم وجودة حياتهم، ويكرس نهج الشراكة الذي تتبناه الهيئة مع الأسرة في مختلف مراحل التأهيل والتمكين.

وأظهرت نتائج الاستبيان الذي أجرته الهيئة في ختام الملتقى مستوى مرتفعاً من رضا أولياء الأمور عن مختلف محاور الفعالية، حيث بلغت نسبة الرضا العام 98 %، فيما أكد جميع المشاركين أن الملتقى عزز دورهم كشركاء أساسيين في رحلة أبنائهم التعليمية والتأهيلية.

وأظهرت النتائج أن 99 % من أولياء الأمور أفادوا بأن اللقاءات المباشرة مع المعلمين والمدربين أسهمت في تعزيز معرفتهم بمستوى أبنائهم واحتياجاتهم، في حين أشاد 97 % بالأنشطة والفعاليات المصاحبة ودورها في توفير تجربة إيجابية أدخلت السعادة إلى الطلبة وأسرهم، بما يعكس نجاح الملتقى في تحقيق أهدافه وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الهيئة والأسر.