منصور بن زايد: الاستثمار في الأجيال استثمار لصناعة المستقبل

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن الاستثمار في الأجيال هو الاستثمار الحقيقي لصناعة المستقبل، مشيراً سموه إلى دور مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في بناء قدرات الأجيال.

وقال سموه عبر منصة «إكس» أمس: «ينطلق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في تجربة تجمع بين التعليم والابتكار والرياضة والموروث، وتعكس اهتمامنا ببناء قدرات الأجيال، وتجسد رؤيتنا بأن الاستثمار في الأجيال هو الاستثمار الحقيقي لصناعة المستقبل. كل التوفيق لأبنائنا المشاركين، متمنين لهم صيفاً ملهماً وتجربة استثنائية تصنع الأثر وتبقى في الذاكرة».

ويمثل المهرجان أول وأكبر منصة صيفية تجمع بين التعليم والترفيه والرياضة والابتكار وصناعة المستقبل في المنطقة، بمشاركة 30 جهة حكومية وأكاديمية ورياضية، و3 آلاف برنامج وورشة. وتقدم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جناح «عالم الذكاء الاصطناعي والابتكار»، الذي يضم تسعة برامج ومسابقات عملية، ويقدم مجلس الأمن السيبراني «ورشة الأمن السيبراني»، التي تتضمن برامج توعوية وتفاعلية لبناء أجيال واعية رقمياً وقادرة على حماية البيانات.

وتشارك هيئة أبوظبي للدفاع المدني من خلال «عالم السلامة والاستجابة للطوارئ» بورش عملية تشمل الوقاية من الحوادث المنزلية، والتوعية بالإصابات وطرق الوقاية منها.

وتشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عبر جناح «عالم الغذاء الآمن»، الذي يقدم ورش «المزارع الصغير»، والسلامة الغذائية، والحد من هدر الغذاء.

فيما تنظم دائرة التعليم والمعرفة «أسبوع اكتشاف المواهب»، الذي يضم ورش الحرف اليدوية، والمسرح، والرسم، والعزف الموسيقي، والأنشطة الرياضية، والابتكار، والتصوير، وصناعة المحتوى الرقمي.

وتقدم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ورش الرسم على الزجاج، والنقش بالليزر، والحرف الإماراتية التقليدية، والطباعة ثلاثية الأبعاد.