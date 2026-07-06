شرطة عجمان تعزز جودة الحياة بخدمة الكفالة الذكية

تواصل خدمة «الكفالة الذكية» في القيادة العامة لشرطة عجمان، تميزها في تسهيل الإجراءات، وتقديم خدمات شرطية ذكية مبتكرة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق سعادة المتعاملين، انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي، وترسيخ مبدأ «الإنسان أولاً»، من خلال تقديم خدمات مرنة وسريعة، تراعي احتياجات المجتمع، وتدعم استقرار الأسرة وتماسكها.

وأكد العقيد غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، أن الخدمة تمثل إحدى المبادرات الذكية الرائدة، التي أطلقتها شرطة عجمان، بهدف تمكين المتعاملين من إنجاز طلبات الكفالة، وإلغاء التعميم إلكترونياً، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد، ويعزز سهولة الوصول للخدمات على مدار الساعة.

وأوضح أن شرطة عجمان حريصة على تطوير خدماتها الرقمية، وفق أفضل الممارسات التقنية الحديثة، بما يواكب توجهات الحكومة في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة، تركز على إسعاد المتعاملين وتحقيق جودة الحياة.

مشيراً إلى أن الخدمة تسهم كذلك في دعم الاستقرار الأسري، وتعزيز التماسك المجتمعي عبر تسهيل الإجراءات، وتبسيط رحلة المتعامل.وأضاف أن شرطة عجمان نفذت حملات توعوية وإعلامية للتعريف بالخدمة ومميزاتها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية، بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بالخدمات الذكية، وتشجيعهم على الاستفادة منها لإنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان.

وأكد العقيد غيث الكعبي أن شرطة عجمان مستمرة في تبنّي الحلول التقنية المبتكرة، وتطوير منظومة الخدمات الذكية، بما يعزز رضا المتعاملين، ويرتقي بجودة الخدمات الشرطية المقدمة للمجتمع، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة خدمية متطورة، تضع الإنسان والأسرة في مقدم أولوياتها.