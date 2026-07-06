رئيس الدولة ونائباه يهنئون رؤساء فنزويلا والرأس الأخضر والبيرو

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ديلسي رودريغيز، رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وبعث سموه برقية تهنئة إلى خوسيه ماريا نيفيس، رئيس جمهورية الرأس الأخضر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى كيكو صوفيا فوجيموري هيغوتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية رئيسة لجمهورية البيرو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى ديلسي رودريغيز، رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة وخوسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر، بمناسبة ذكرى استقلال بلادهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيسة كيكو صوفيا فوجيموري هيغوتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى خوسيه يوليسيس كوريا إي سيلفا، رئيس وزراء جمهورية الرأس الأخضر.