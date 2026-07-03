سلطان بن أحمد يشهد إطلاق مكتبة الفيديو الرقمية لـ «الشارقة للإذاعة»

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، إطلاق مكتبة الفيديو الرقمية ومحرك الذكاء الاصطناعي، كما اطلع سموه على أبرز إنجازات وأداء هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في الإنتاج والمحتوى والشراكات والنمو الجماهيري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الهيئة، بحضور محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومديري القنوات والإذاعات، وعدد من مديري الإدارات في الهيئة.

وأشاد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام بجهود العاملين في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مؤكداً سموه أن الهيئة تمثل إحدى الركائز الإعلامية في الإمارة.

وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، حفل اليوم الإماراتي للمسرح 2026م الذي نظمته جمعية المسرحيين، تحت شعار «عهد ووعد»، وذلك في قصر الثقافة بالشارقة.وتفضل سموه خلال الحفل بتكريم الشخصيات المكرمة باليوم الإماراتي للمسرح للعام 2026م، وهم الفنان عيد الفرج، والفنان سعيد عبدالعزيز.

والفنان طالب الصوري، مثمناً سموه جهودهم ومسيرتهم الفنية الحافلة.وتضمن الحفل عرضاً مرئياً يحتفي بالمسرح الإماراتي وبالدور الرائد لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي ساهم بدعمه ورعايته ورؤيته في تطوير الحركة المسرحية الإماراتية والعربية.