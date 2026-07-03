بدور القاسمي تعلن انطلاق مؤتمر الشارقة للموزعين 19 سبتمبر

أحمد العامري: يعزز استدامة أسواق الكتاب ويرسخ مكانة الشارقة مركزاً عالمياً لصناعة النشر

أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، انطلاق الدورة الخامسة من «مؤتمر الشارقة للموزعين»، 19 سبتمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، حيث يستمر المؤتمر يومين متتاليين (19 و20 سبتمبر).

ويجمع مئات الموزعين وبائعي الكتب ومنصات البيع الإلكترونية من 98 دولة، في منصة مهنية متخصصة تناقش واقع توزيع الكتب عالمياً، وتبحث سبل تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز الشراكات بين الموزعين والناشرين، ومواكبة التحولات الرقمية في قطاع بيع وتوزيع الكتب.

ويهدف المؤتمر إلى تمكين العاملين في قطاع التوزيع من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واستكشاف فرص التعاون العابر للحدود، إلى جانب طرح حلول عملية لتحديات السوق، عبر برنامج يتضمن جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناقش تنظيم المخزون والعرض، وبناء العلاقات المهنية المستدامة مع المؤلفين والناشرين، وتعظيم الاستفادة من أدوات الاتصال الرقمية الحديثة واستراتيجيات العمل الفعالة.

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «يمثل مؤتمر الشارقة للموزعين إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الشارقة التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجاه دعم صناعة الكتاب عالمياً؛ إذ يوفّر منصة مهنية متخصصة تضع قضايا التوزيع في صدارة النقاش، وتعمل على تطوير حلول عملية تواكب المتغيرات المتسارعة في سلوك القراء وأنماط البيع».

وأضاف العامري: «نجح المؤتمر، بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، في بناء شبكة علاقات دولية واسعة تجمع بين الموزعين والناشرين، وأسهم في فتح أسواق جديدة ».

من جهته، قال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب: «يلبي المؤتمر احتياجات الموزعين وبائعي الكتب، حيث يقدم أدوات عملية في إدارة المخزون والعرض والتجارة الإلكترونية، كما يوفر مساحة لبناء علاقات تجارية وثيقة.

ويمنح تنوع المشاركين هذا العام فرصة لمقارنة نماذج العمل في الأسواق، وتبادل التجارب والحلول التي أثبتت فاعليتها، إلى جانب استكشاف قنوات جديدة لتعزيز وصول الكتب إلى القراء، فضلاً عن تمكين المشاركين بالمعرفة التي تساعدهم على النمو والتوسع».

ويركّز مؤتمر الشارقة للموزعين هذا العام على الجوانب التشغيلية الدقيقة في قطاع بيع وتوزيع الكتب، حيث تتناول جلساته أساليب إدارة المخزون وتحسين العرض داخل المكتبات، بما يشمل تقنيات تحليل الطلب، وتقليل المرتجعات، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

كما يناقش المؤتمر آليات تطوير العلاقة المهنية بين الموزعين والناشرين والمؤلفين، وسبل بناء شراكات قائمة على تبادل البيانات والتخطيط المشترك للإصدارات والحملات التسويقية.