حمدان بن محمد: من كان رئيسه محمد بن زايد وملهمه محمد بن راشد لن يعرف المستحيل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن شعباً يرأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويلهمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب لن يعرف المستحيل.

وترأس سموه اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء، حيث بحث سموه الاستثمارات الوطنية والمشاريع المقبلة في قطاع الفضاء الذي يشهد تطوراً مستمراً، مجدداً التزام الإمارات بدعم ومواصلة تنفيذ برامج طموحة لاستكشاف الفضاء الخارجي، حيث وصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى 40 مليار درهم خلال السنوات الماضية.

وعبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن فخره بكون الإمارات انطلقت من الصحراء في رحلةٍ إلى القمر والمريخ وحزام الكويكبات، مؤكداً أنها ستواصل التحليق في فضاءات الريادة.. ذلك أن طموحاتها بلا حدود.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خلال ترؤسنا الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء، بحثنا الاستثمارات الوطنية والمشاريع المقبلة في قطاع الفضاء والذي يشهد تطوراً مستمراً.. وجددنا التزامنا بدعم ومواصلة تنفيذ برامج طموحة لاستكشاف الفضاء الخارجي حيث وصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى 40 مليار درهم خلال السنوات الماضية".

وأضاف سموه: "لشعبنا أقول: من كان رئيسه محمد بن زايد آل نهيان وملهمه محمد بن راشد آل مكتوم.. لن يعرف المستحيل".

وتابع سموه: "نفخر بأننا دولة انطلقت من الصحراء في رحلةٍ أخذتنا إلى القمر والمريخ وحزام الكويكبات، وتواصل دولتنا التحليق في فضاءات الريادة وطموحاتنا بلا حدود".